Die 99ers wollen am Freitag in Znaim (19.15 Uhr) ihren Top-5-Platz fixieren. Der Schock vor der Partie: Kapitän Oliver Setzinger fällt verletzt vier bis sechs Wochen aus.

Oliver Setzinger (l.) ist verletzt, Kevin Moderer steht "Auf Abruf" für das Team bereit © GEPA pictures

Ob der Höhenflug der Grazer auch am Freitag in Znaim (19.15 Uhr) anhält, wird sich zeigen. Mit einem Sieg bei den Tschechen würden die Grazer aus eigener Kraft einen Top-5-Platz fixieren, was auch den Einzug ins Play-off bedeuten würde. Der Schock für die Truppe vor dem vorletztem Spiel im Grunddurchgang: Oliver Setzinger bekam im Training einen wuchtigen Schuss auf den Fuß verpasst, der Kapitän musste verletzt vom Eis, er fällt vier bis sechs Wochen aus.

Damit hat der Verletzungsteufel in dieser Saison bereits das 18. Mal bei den 99ers zugeschlagen, Setzinger hat es das zweite Mal erwischt. Sollte es am Freitag für die Truppe von Doug Mason nicht nach Wunsch laufen, können die Grazer am Sonntag in der Heimpartie gegen Dornbirn (17.30 Uhr) ihr erstes Saisonziel umsetzen.

Lindner und Kainz einberufen

Teamchef Roger Bader hat für den Österreich-Cup am 7. und 8. Februar in Klagenfurt mit Philipp Lindner und Lukas Kainz zwei 99ers-Cracks ins Nationalteam einberufen. Kevin Moderer steht "Auf Abruf" bereit. Einige Team-Kandidaten (Thomas Raffl, Raphael Herburger, Alexander Rauchenwald, Stefan Ulmer) kommen für den Einsatz bei der kommenden Weltmeisterschaft aufgrund aktueller Verletzungen derzeit nicht in Frage. Benjamin Baumgartner, der beste Spieler der U20-Weltmeisterschaft in Weißrussland, erhält in seinem ersten Profijahr mit U20-WM, Spengler Cup und dem Schweizer Cupfinale eine notwendige Spielpause im Februar. Österreich spielt am 7. Februar gegen Norwegen und am 8. Februar gegen den Sieger aus Dänemark/Frankreich.