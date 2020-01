Facebook

99ers-Trainer Doug Mason gibt nicht auf © GEPA pictures

Hundemüde, aber zufrieden und voller Tatendrang – so sind die 99ers-Cracks gestern um 4.15 Uhr morgens aus dem Bus geklettert. Denn der überraschende 2:1-Sieg in Bozen bringt die Truppe von Doug Mason nun doch wieder ins Rennen um einen Top-5-Platz zurück. Die Top 5 des Grunddurchgangs sind in der anschließenden Pick Round ja automatisch für das Play-off qualifiziert. Die Teams der Ränge sechs bis elf kämpfen in der Qualifikationsrunde um drei verbleibende Viertelfinal-Tickets. Das wird brutal ...