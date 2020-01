Facebook

Wird doch nicht Präsident: Pildner-Steinburg © (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

Wäre es ein Eishockeyspiel gewesen, man hätte von einem Penalty ohne Tormann sprechen müssen. Denn Jochen Pildner-Steinburg war der einzige Kandidat für den Posten des Präsidenten der österreichischen Eishockey-Liga, der am Dienstag in der außerordentlichen Generalversammlung gewählt werden sollte. Nichts, so dachte man, könne schiefgehen, immerhin herrschte, so meinte man, akkordierter Kompromiss der Vereine. Offenbar aber nicht aller Vereine: Denn in der Sitzung erhielt der Präsident der Graz 99ers nicht die nötige Zweidrittel-Mehrheit. Und das heißt: die Liga steht nach dem Rückzug von ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel im Sommer weiter ohne gewählten Präsidenten da, dieses wird weiter vom Interimspräsidium rund um Karl Safron gebildet.