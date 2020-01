Die 99ers holen in Bozen einen 2:1-Auswärtssieg und holen drei wichtige Zähler im Rennen um einen Play-off-Platz.

Dodero schoss das entscheidende zweite Tor der Grazer © GEPA pictures

Immer wieder forderte 99ers-Trainer Doug Mason in dieser Saison mehr Torschüsse seiner Mannen. Zu oft würden sich die Grazer nämlich "verpokern", statt einfach abzuziehen. In Bozen nahmen sich die Grazer Cracks die Kritik zu Herzen, feuerten öfter auf den gegnerischen Kasten.

In der 18. Minute das 1:0 für die Grazer: Travis Oleksuk reagierte am schnellsten, verwertete den Puck, der nach einem Schuss von Amadeus Egger von der Bande wieder vor das Tor gesprungen war, zur Führung für die Gäste. Im Mitteldrittel legten die Gäste gleich nach – Kapitän Oliver Setzinger bediente den völlig freistehenden Charlie Dodero im Powerplay ideal, dieser brauchte nur noch den Schläger hinzuhalten – 2:0 (24.) und Jubel auf dem Oberrang hinter dem Tor, auf dem die abgezählten sieben Grazer Fans positioniert waren.

Die Südtiroler steckten nicht auf, nutzten eine Unachtsamkeit in der Gästedefensive für den Anschlusstreffer (35.). In Folge verteidigten die 99ers aber clever und fuhren den Sieg nach Hause. Am Sonntag geht es für die 99ers mit einem Heimspiel weiter – um 16 Uhr ist Innsbruck zu Gast.