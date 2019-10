Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures/ Jasmin Walter

Nach einem Blick auf die Tabelle sollte der Fisch heute eigentlich schon geputzt sein, wenn die Bulldogs in Graz auf das Eis gehen. Die Vorarlberger liegen mit drei Punkten im Keller und die Grazer schweben in luftigen Höhen. „Momentan kann man sehr schwer sagen, wie sie drauf sind“, sagt 99ers-Kapitän Oliver Setzinger, „vom Papier her mag es vielleicht klar aussehen, aber wir wissen, dass es nicht einfach wird. Sie spielen sehr kompakt und vor dem Tor zu fünft.“ Die Favoritenrolle will der Verteidiger aber nicht wegreden: „Wenn wir nicht versuchen, etwas überdimensional Gutes zu machen, und uns an den Plan halten, sollten wir sie im Griff haben.“