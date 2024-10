4:2 beim VSV, 1:4 gegen Asiago, 4:2 bei Laibach und erneut ein 0:4 gegen Asiago, dem Riesenschreck der Liga. Setzt sich bei den 99ers hinsichtlich Ergebnissen die Serie fort, müsste heute (18 Uhr) bei den Linzern also wieder ein Sieg an der Reihe sein. Das Spiel in der oberösterreichischen Landeshauptstadt wird für das Team rund um Trainer Harry Lange allerdings alles andere als einfach.