Die Gemengelage beim VSV ist unübersichtlich geworden. Zu viele Fronten hat sich der Klub in den vergangenen Wochen (und Monaten) aufgerissen. Auf den ersten Blick natürlich infolge der sportlichen Situation. Als Tabellenvorletzter stehen kommendes Wochenende zwei wichtige Heimspiele auf dem Programm: Black Wings Linz und Lokalrivale KAC. Nach einem Erfolgserlebnis in Wien (4:3 n. P.) folgten Niederlagen gegen Graz und Fehervar. Der Abstand zu Tabellenkrösus Bozen beträgt bereits 19 Punkte – nach nur zehn Runden. Die Blau-Weißen benötigen also dringend Zählbares.