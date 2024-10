Der VSV liegt an vorletzter Stelle in der Tabelle der österreichischen Eishockeyliga. Wieder einmal läuft es sportlich so gar nicht nach Wunsch bei den Blau-Weißen. Auch wenn der Klub fünfmal en suite das Play-off erreichen konnte, lag er allzu oft hinter den Erwartungen der Fans, und noch schlimmer, hinter den eigenen zurück. Zuletzt sickerte immer wieder durch, dass die Villacher mit finanziellen wie substanziellen Problemen zu kämpfen haben. Seitens der Stadt konnte bereits öfters vernommen werden, dass der VSV mit Nachdruck höhere finanzielle Zuwendungen, also mehr Steuergeld, einfordert. Bis zuletzt hat Bürgermeister Günther Albel darauf verwiesen, dass die vereinbarten Rahmenbedingungen nicht erhöht werden (können).