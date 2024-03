Auch wenn der VSV in den letzten zwei Play-off-Spielen zu seinen alten Tugenden gefunden und sich zumindest mit Anstand aus der Meisterschaft verabschiedet hat, täuscht das nicht über eine am Ende verkorkste Saison hinweg. Von Beginn an herrschte im Verein viel Unruhe, etliche Entscheidungen konnten nur schwer nachvollzogen werden und auch einzelne Spieler blieben hinter den Erwartungen zurück. Konstanten gab es nur wenige.