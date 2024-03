Der VSV zeigte spielerisch in Bozen über 60 Minuten keine Anzeichen von Play-off-Hockey und steht jetzt schon mit 0:3 in der Serie vor dem Saisonaus. Zwei Aktionen haben aber dennoch ein Nachspiel, weil die sich Liga mit Sperren am Tag vor dem vierten Spiel noch einmal meldete.

Andrew Desjardins erhielt eine Matchstrafe, wurde für zwei Partien gesperrt, würde also auch in einem etwaigen fünften Spiel in Bozen fehlen. Noch härter getroffen hat es Maxim Golod. Der musste nach einem Frustfoul an Daniel Frank nur für zwei Minuten vom Eis, hätte aber noch eher als Desjardins des Eises verwiesen werden wollen. Das sah wohl auch die Liga so, die den im Play-off farblosen Kanadier gleich für drei Spiele sperrte. Mehr als fraglich also, ob die VSV-Fans den Stürmer überhaupt noch einmal im blau-weißen Dress sehen werden.

Bozen-Verteidiger für ein Spiel gesperrt

Scott Valentine hingegen erhielt für das gleiche Foul wie Desjardins ebenfalls eine Matchstrafe, nachdem er VSV-Youngster Johannes Tschurnig niedergestreckt hatte. Er wurde für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen. Für den VSV heißt das wohl unweigerlich ein Umstellen auf drei Sturmlinien im ersten Spiel gegen den drohenden Urlaub.