In den Play-offs herrschen eigene Gesetze. Und so etwas weckt Erinnerungen. Wie vor zehn Jahren, als wir mit Salzburg als Grunddurchgangssieger in der ersten Runde auf Dornbirn getroffen sind. Zwei Mal mussten wir uns knapp dem Außenseiter beugen, lagen in der Serie mit 0:2 zurück und haben dann doch gewonnen. Insofern spricht es für den KAC, der die Heimniederlage zum Auftakt schnell und sofort korrigieren konnte. Aber es stimmt, das Bild, nach dieser dominanten Regular Season hat sich geändert: Die Leichtigkeit, begünstigt durch viele Tore, ist weg. Nun gilt es, nicht zu verzweifeln.