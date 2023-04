Schon im November letzten Jahres heuerte der ehemalige VSV-Head-Coach und spätere Sportmanager der Adler, Gerhard Unterluggauer, bei den Starbulls Rosenheim an. Allerdings nicht im Seniorenbereich, sondern als Trainer der U20-Mannschaft. Eigentlich wäre der Vertrag des Villachers mit Ende April ausgelaufen, stattdessen wurde der 46-Jährige zum Nachwuchsleiter befördert und mit einem neuen Dreijahresvertrag ausgestattet.



„Der Verein hat in den nächsten Jahren viel vor, will sportlich an längst vergangene Zeiten anschließen. Dafür braucht es natürlich auch eine Basis. Und die ist nun mal der Nachwuchs“, erklärt Unterluggauer die ehrgeizigen Ziele der Rosenheimer, die in den 80-er Jahren gleich dreimal die deutsche Meisterschaft gewinnen konnten. Seitdem ist jedoch viel passiert.



Derzeit kämpft der Traditionsklub im Finale der drittklassigen Oberliga um den Wiederaufstieg in die DEL2, will sich mittelfristig dort etablieren und langfristig in die Topliga hinaufarbeiten. „Auch wenn wir ein Oberligaverein sind, wird jetzt schon extrem professionell gearbeitet. Alleine im Nachwuchs haben wir sieben hauptamtlich angestellte Trainer engagiert“, erzählt Unterluggauer, der in einer seiner ersten Amtshandlungen gleich eine Verstärkung aus der Heimat nach Oberbayern lotsen konnte.



Mit Renè Wild heuert ein erfahrener Mann im Sommer bei den Rosenheimern an. Der Villacher werkte in den letzten drei Jahren im Nachwuchs (U14 und U15) des KAC, und unterschrieb ebenfalls einen Vertrag für die nächsten drei Jahre. „Ich werde in Rosenheim die U17 übernehmen, die derzeit das Aushängeschild des Vereins ist. Ich freue mich schon sehr auf die neue Herausforderung“, erklärt der 41-Jährige, der zuvor schon viele Jahre beim VSV tätig war.