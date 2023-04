Die Idee kursiert beim KAC schon länger. Ein hochkarätig besetztes Turnier zur Saisonvorbereitung soll zwei Aspekte mit einem Schlag verbinden: Sportlich dient das renommierte Red Bull Salute als Vorbild (wo die Rotjacken 2020 sogar triumphieren konnten). Traditionell im August lädt Salzburg prestigeträchtige Klubs aus ganz Europa nach Zell am See ein, um sich auf die neue Saison einzustimmen. Heuer sind neben den Gastgebern auch München, IFK Helsinki und ZSC Zürich dabei.

Und aus wirtschaftlicher Sicht soll es für die Klagenfurter zusätzliches Geld in die Kassen spülen. So ist der Spengler Cup vielleicht als Beispiel etwas weit hergeholt. Aber durch sein Vermarktung und Verkauf von TV-Rechten avancierte er für den HC Davos zum vollen Bankomaten.

Anhaltspunkte gäbe es für den KAC noch viele andere. „Unser Ziel ist es, ein eigenes Turnier für die Saisonvorbereitung zu organisieren“, bestätigt KAC-General Manager Oliver Pilloni. Und der sommerliche Wörthersee diente schon immer als stichhaltiges Argument, um neue Gäste ins Land zu locken. Denn die Attraktivität eines solchen Eishockey-Turniers lebt von einem prominenten Starterfeld.

Die Rotjacken sind sich mit DEL-Klub Grizzlys Wolfsburg praktisch einig. „Wir haben mit Charly Fliegauf (General Manager der Wolfsburger, Anm.) schon öfters darüber gesprochen. Wie es aussieht werden sie im August nach Kärnten kommen“, verrät Pilloni. Und damit stattet Grizzlys-Trainer Mike Stewart seiner alten Heimat einen Besuch ab. Die Niedersachsen haben es heuer bis ins Semifinale geschafft. Im siebenten Spiel mussten sie sich allerdings München mit 2:7 geschlagen geben.

Wolfsburg, Wien und Köln

„Es sind jeweils zwei Testspiele in Klagenfurt geplant“, sagt der KAC-Boss. Ein weiterer Gast sollen die Vienna Capitals sein. Und dazu wird mit Traditionsklub Kölner Haie verhandelt. Hier spielt natürlich die direkte Fluganbindung eine Rolle. Pilloni: „Für die Fans der Haie wäre das natürlich sensationell, sie können um 150 Euro nach Klagenfurt und retour fliegen. Aber noch laufen die Verhandlungen. Die Budgets sind überall knapp.“

Die Planungen, die neben dem Außenumbau der Heidi Horten-Arena stattfinden müssen, bereiten dem Klagenfurter keine Sorgen. „Wir haben bereits Freiluftspiele organisiert. Da kann mich nichts so schnell aus der Bahn werfen. Und für die Mannschaften wäre das schon etwas Besonderes, in einer neuen Halle zu spielen.“ Allerdings sieht er auch den Tourismus in der Verantwortung, für die Teams samt mitgereisten Fans ein attraktives Paket zu schnüren. „Und Ende August ist am See die Buchungslage erfahrungsgemäß nicht mehr so ausgelastet, wie etwa im Juli.“ Für alle Daheimgebliebenen stellt Pilloni einen Livestream aller Spiele in Aussicht.

Auf mehrere Schultern

Einen neuen Aspekt hinsichtlich Kaderplanungen hat der Rücktritt von Thomas Koch beim KAC ausgelöst. Auf der Center-Position aber auch generell bei den Rotjacken hinterlässt der 39-Jährige ein kaum zu füllende Lücke: „Wie man Thomas ersetzt? In Österreich sehe ich keinen Spieler, der das könnte.“ Für Pilloni müssen die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden.

Etwa auf Neuzugang Raphael Herburger, Thomas Hundertpfund, Daniel Obersteiner. Auf Eis liegen die Verhandlungen mit Rok Ticar, der bereits signalisiert hat, beim KAC bleiben zu wollen. Als rot-weiß-rote Option zeigt sich Konstantin Komarek nicht abgeneigt: „Aktuell gibt es kein Angebot. Klagenfurt wäre interessant. Sie sind immer eine gute Mannschaft, haben jetzt eine neue Halle“, meint der Stürmer, dem ein Allsvenskan-Angebot vorliegt.