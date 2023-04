"Ich habe mehr erreicht, als ich es mir hätte erträumen können. Das erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit. Jetzt bin ich bald 40 Jahre alt, und halbwegs gesund. Dieses Glück will ich nicht herausfordern. Ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen, mit Freundin Ivana und Noah, will dabei sein, wenn unser Sohn größer wird. Und nicht mehr nächtelang im Bus sitzen nach Asiago oder sonst wohin. Vielleicht können wir endlich einmal Skiurlaub fahren, erstmals nach 30 Jahren. Dem Eishockey habe ich so vieles zu verdanken. Aber jetzt gibt es andere wichtige Dinge für mich", die Worte von Thomas Koch klingen klar, überlegt und doch wie immer voller Demut.