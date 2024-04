Die Eisenbahn gilt als Symbol von Tradition, Zuverlässigkeit, Stärke und überwindet lange Wege. So bildete das Lokomotiv-Museum in Laibach keinen zufälligen Rahmen. Mit der Rückkehr von Olimpija Ljubljana in die ICE-Liga ist der staatliche Eisenbahnbetrieb SŽ (Pendant zur ÖBB) als Sponsor eingestiegen. Und zur Präsentation von Neo-Investor Alexandre Lefebvre lieferte die Kulisse eine perfekte Steilvorlage: „Der Vater meiner Frau ist Slowene und sein Vater hat bei der Eisenbahn gearbeitet.“ Das Eis war gebrochen, die Ohren der Anwesenden aus Sport, Wirtschaft, Politik und Medien gespitzt. Der 43-Jährige hat Gefallen gefunden an den „Grünen Drachen“ und wird den Klub zukünftig mit Geld, aber vor allem mit wirtschaftlichem Know-how unterstützen.