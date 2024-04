Thomas Vanek ist eine der größten Persönlichkeiten im heimischen Eishockey und pflegte stets einen guten Kontakt zur Heimat Graz. So auch jetzt. Der Ex-Stürmer ist im Austausch mit dem neuen Sportlichen Leiter der Grazer. „Es gibt noch nichts Konkretes, aber Thomas hat sich angeboten, jederzeit zu helfen, sobald etwas gebraucht wird“, sagt Philipp Pinter. Vanek ist auch mit Neo-Präsident Herbert Jerich per du. Der Geschäftsmann ermöglichte in der Saison 2012/13 das Gastspiel des mittlerweile 40-Jährigen bei den 99ers. Auf dem Spielermarkt kennt sich Vanek gut aus. Er hat nicht nur die Expertise aus 1029 NHL-Spielen; mittlerweile ist er als Scout bei den San Jose Sharks tätig. Unterdessen basteln die Grazer weiter an einem hochkarätigen Kader.