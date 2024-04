Jeder Moment zählt. Mantraartig wird im Play-off betont, dass das nächste Spiel das wichtigste sei. Und so duellieren sich KAC und Red Bull Salzburg derzeit erbittert um den Meistertitel. Keine Tat bleibt ungesühnt, kein Millimeter Eisfläche wird hergeschenkt. Und manchmal werden kleine Erfolge, wie ein blockierter Schuss gefeiert, als wäre soeben ein Treffer gefallen. Manchmal kann dies allerdings dauern. Denn in der entscheidenden Phase der Meisterschaft, so lautet das Eishockey-Gesetz, darf kein Penaltyschießen über das Resultat entscheiden. Und dennoch vollzieht die ICE Hockey League ein regelrechtes Glückspiel – als wohl einzige weltweit ernstzunehmende Liga.