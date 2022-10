"Anna Meixner ist fulminant in die Saison gestartet und führt in der SDHL-Scorerliste mit 19 Punkten in neun Spielen an", lautet die Schlagzeile im wohl wichtigsten Sportteil des Landes, der schwedischen Zeitung "Aftonbladet". Hierzulande fast gänzlich unbemerkt, gilt die 28-Jährige hingegen im hohen Norden als großer Star. In den vergangenen beiden Saisonen drückte Meixner dem Klub Brynäs mit ihrer Präsenz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ihren Stempel auf. Und heuer dürfte sich die Salzburgerin gegenüber ihrer SDHL-Traumsaison 2020/21 (23 Treffer und neun Assists im Grunddurchgang) noch einmal gesteigert haben. Acht Tore und 11 Torvorlagen bei +13 sind der ÖEHV-Torjägerin bislang gelungen.