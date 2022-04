Es ist eine Sache, vor der wichtigsten Saison seiner noch so jungen Karriere zu stehen. Aber exakt dann konstant starke Leistungen abzuliefern. Das schaffen nur die Besten. Und zu einem solchen avancierte Marco Kasper am Ende bei Rögle. So nahmen das auch internationale Beobachter wahr. Zwar schied der Klub aus Ängelholm im SHL-Halbfinale gegen Färjestad aus (Serie: 2:4). Doch auch beim entscheidenden und knappen 4:5, das erst in der zweiten Verlängerung entschieden wurde, drückte der 18-jährige Klagenfurter seinen Stempel auf. Er eröffnete zum 1:0 und erzielte dabei seinen stolzen sechsten Play-off-Scorerpunkt. „Ich hätte mir nicht erwartet, dass heuer alles so gut funktioniert. Ich habe nie aufgehört, hart zu arbeiten. Leider sind wir jetzt ausgeschieden.“