Der 3. Jänner 2024 wird der Steirerin Theresa Schafzahl wohl für immer in Erinnerung bleiben. Im ersten Spiel der neu gegründeten PWHL, das weibliche Pendant zur NHL der Männer, erzielte sie bei Bostons 2:3-Niederlage in Minnesota den allerersten Eliteliga-Treffer für ihre Organisation und schrieb damit ein Stück österreichische Eishockeygeschichte. Was danach mit Boston für sie noch passierte, war ebenfalls gewaltig. Bis ins Finale rückte Schafzahl vor, verlor dort ausgerechnet gegen Minnesota die Serie im entscheidenden fünften Spiel. „Da sind die Ziele für heuer natürlich hoch, immerhin waren wir so knapp dran. Und nachdem wir dieses Jahr noch besser werden wollen, soll der Titel her“, blickt Schafzahl vor der Saisonpremiere am Samstag (18 Uhr, MEZ) daheim gegen Toronto voraus.