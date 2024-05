Theresa Schafzahl produziert in der laufenden Eishockey-Saison eine positive Schlagzeile nach der anderen. Im Premierenjahr der Profiliga PWHL, dem Pendant zur Männer-NHL, schnürt die Steirerin für Boston die Skates und erzielte zu Saisonstart prompt das erste Tor des Klubs in der neuen Topliga. Im April kehrte sie kurz heim nach Österreich, um mit dem Nationalteam bei der Division-IA-WM in Klagenfurt teilzunehmen. Seit dem ist viel passiert: Schafzahl schaffte nach ihrer Rückkehr nach Nordamerika mit ihrem Team den Einzug ins Finale um den „Walter Cup“.