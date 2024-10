12.21 Uhr: Erste rot-weiß-rote Punkte?

Kann Sturm heute die ersten heimischen Punkte in der neuen Königsklasse holen? Denn noch stehen die österreichischen Vereine ohne Punkte in der Champions League da. Nachdem Salzburg (0:3 bei Sparta Prag) und Sturm (1:2 in Brest) am ersten Spieltag leer ausgegangen waren, verloren die Mozartartstädter auch das zweite Spiel – und das gleich mit 0:4 gegen Brest. Bei den Bullen ist deswegen Ursachenforschung angesagt, mehr dazu lesen Sie hier.

12.05 Uhr: Der Weg zum Stadion

An die 25.000 Fans aus der Steiermark, Belgien und Kärnten werden erwartet. Die Polizei ruft dazu auf, genügend Zeit einzuplanen, da mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Ein eigenes Konzept für An- und Abreise der Fans wurde erstellt. Empfohlen wird, die Abfahrt der A2 „Klagenfurt WEST“ zu benützen. Folgende Parkplätze stehen zur Verfügung und werden von einem Shuttledienst bedient:

B70c (P2)

Parkplatz Minimundus (P4)

Park&Ride (P5)

Die Parkplätze direkt beim Stadion sowie der Schotterparkplatz südlich des Stadions sind ausschließlich mit Berechtigungskarten zu benützen. Diese wurden von Sturm an ausgewählte Personen bzw. für Busse vergeben. Hinweisschilder und Ordner werden die Zuseher zu den nächsten freien Parkplätzen leiten. Ohne Parkberechtigung sollte man nicht direkt zum Stadion fahren.

Mehr Informationen finden Sie hier!

11.48 Uhr: Vorsicht bei der Anreise

Alles andere als optimal präsentiert sich das Wetter aktuell in Klagenfurt, es regnet derzeit leicht. Im Laufe des Nachmittags verschlechtert sich das Wetter sogar noch deutlich, der Regen nimmt spürbar zu. Somit ist auf der Anreise Vorsicht geboten. Die einzig gute Nachricht bis dato: Zu Spielbeginn sollte der Niederschlag aufgehört haben.