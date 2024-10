Es war der 7. März 2001: Der SK Sturm absolvierte sein bis dato letztes Heimspiel in der Champions League. Der FC Valencia war in der Zwischenrunde zu Gast in Liebenau, die Spanier siegten klar mit 5:0. Am Mittwoch ist es wieder so weit und die Grazer sind in der Königsklasse vor eigenem Publikum im Einsatz. Der FC Brügge gastiert um 21 Uhr im Klagenfurter Wörthersee Stadion und rund 25.000 Tickets sind vergriffen. Wir blicken auf historische Champions-League-Heimspiele der Steirer zurück.

Im ersten Jahr auf größter europäischer Bühne zahlten die Schwarz-Weißen auch in Heimspielen Lehrgeld. Gegen Spartak Moskau und Inter Mailand setzte es jeweils ein 0:2, gegen Real Madrid ging man nach 1:0-Führung noch 1:5 unter.

„Der Beckham hat so aufreizend gespielt“

Im zweiten Königsklassen-Jahr traf Sturm in der Gruppe auf Manchester United, Marseille und Croatia Zagreb. Das erste Heimspiel bescherte ein Duell mit United, das 0:3 verloren ging. Besonders in Erinnerung blieb der Zweikampf zwischen Roman Mählich und David Beckham.

Erster Sieg in der Königsklasse

Im zweiten Heimspiel wurde Croatia Zagreb, heute Dinamo Zagreb, mit 1:0 besiegt. Ausgerechnet der gebürtige Kroate Tomislav Kocijan war es, der den ersten Sieg des SK Sturm in der Champions League sichergestellt hat.

Wieder Kocijan-Festspiele

Auch beim zweiten Heimsieg der Klub-Geschichte im Konzert der Großen war Tomislav Kocijan maßgeblich beteiligt. Die Grazer besiegten Marseille 3:2, der Angreifer traf doppelt, Roman Mählich erzielte ebenfalls ein Tor.

Klare Angelegenheit

Die Saison 2000/2001 sollte für Sturm die erfolgreichste in der Champions League werden. In einer Gruppe mit Galatasaray Istanbul, den Glasgow Rangers und AS Monaco setzten sich die Grazer trotz zweier 0:5-Auswärtsniederlagen als Gruppensieger durch und stiegen in die Zwischenrunde auf. Gegen „Gala“ erlebten die Fans eine Sturm-Gala: Die Tore zum Genießen!

Der doppelte Schopp

Dem 0:5 bei den Rangers ließ Sturm ein 3:0 über Galatasaray folgen. Und auch das 0:5 bei Monaco hinterließ keine Spuren, im Gegenteil. Daheim schlugen die Grazer zurück, besiegten die Monegassen mit 2:0 dank eines Doppelpacks von Markus Schopp.

Auf dem Weg zu Sensation

Der verhältnismäßig kleine SK Sturm hatte nach vier von sechs Spieltagen mit einem Heimsieg über die Rangers die Chance, einen großen Schritt Richtung Aufstieg in die Zwischenrunde zu machen. Eines der schönsten Tore der Grazer Europacup-Historie ebnete den Weg zum Erfolg: Gilbert Prilasnig mit einem Pass auf Hannes Reinmayr, der leitet direkt weiter auf Sergej Yuran und der russische Offensivspieler ließ der schottischen Hintermannschaft keine Chance. In der 90. Minute machte Prilasnig mit seinem Tor alles klar. Mit einem 2:2 im letzten Gruppenspiel bei Galatasaray zog die Truppe von Ivan Osim in die Zwischenrunde ein und war eines der besten 16 Teams Europas.

Emotionaler Haas-Auftritt

Der Valentinstag des Jahres 2001 war ein besonderer für Sturm-Ikone Mario Haas. Der „Bomber“ kehrte erst von seinem Gastspiel bei Racing Straßburg nach Graz zurück und wurde in der 56. Minute für Sergej Yuran eingewechselt. Vier Minuten später traf der Steirer zum 1:0 für Sturm. Tomislav Kocijan erhöhte auf 2:0. Es sollte der bisher letzte Sieg des SK Sturm in der Champions League gewesen sein.