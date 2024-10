Die Vorfreude auf das erstmalige Erklingen der Champions-League-Hymne in Klagenfurt ist groß. Am Mittwoch trifft im Wörthersee-Stadion Sturm Graz auf Club Brügge. An die 25.000 Fans aus der Steiermark, Belgien und Kärnten werden erwartet. Die Polizei ruft dazu auf, genügend Zeit einzuplanen, da mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Ein eigenes Konzept für An- und Abreise der Fans wurde erstellt.

Empfohlen wird, die Abfahrt der A2 „Klagenfurt WEST“ zu benützen. Dadurch könnten die Parkplätze rund um Minimundus genützt werden. Die Parkplätze direkt beim Stadion, sowie der Schotterparkplatz südlich des Stadions sind ausschließlich mit Berechtigungskarten zu benützen. Diese wurden von Sturm an ausgewählte Personen bzw. für Busse vergeben. Hinweisschilder und Ordner werden die Zuseher zu den nächsten freien Parkplätzen leiten. Ohne Parkberechtigung sollte man nicht direkt zum Stadion fahren.

Das Verkehrskonzept für Mittwoch © LPD Kärnten

Die Shuttlerouten sehen wie folgt aus: Shuttleroute Hauptbahnhof – Stadion: Hinfahrt: Hauptbahnhof West - über Messeparkplatz West – nach Haltestelle Stadion Neugasse. Zeiten: 17.30 bis 21 Uhr – Rückfahrt: Ab 22.45 bis 0.30 Uhr. Die Taktung liegt im Minutenbereich.

Shuttleroute Autobahnparkplatz A2 - Stadion: Hinfahrt: Minimundus - Park & Ride - Autobahnparkplatz A2 – nach Haltestelle Stadion Zaungasse. Zeiten: 17.30 bis 21 Uhr. Rückfahrt: Ab 22:45 bis 0.30 Uhr. Die Taktung liegt ebenfalls im Minutenbereich.

Der Südring wird ab 15 Uhr als Einbahn von West nach Ost geführt. Das Parken auf der Nebenfahrbahn (auch Glanfurtgasse und Leopold-Figl-Gasse) bzw. auf der Nordspur ist nicht vorgesehen. Diese Parkplätze stehen nicht zur Verfügung.