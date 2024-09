Eines hat der LASK dem GAK in dieser Saison voraus: Die Linzer haben bereits einen Sieg in dieser Spielzeit gefeiert. Dieser gelang den Oberösterreichern am ersten Spieltag in Hartberg. Seitdem hagelte es allerdings ausschließlich Niederlagen – Trainerwechsel inklusive. Markus Schopp, der am 31. August beim 1:1 der Hartberger gegen den GAK noch TSV-Coach war, ist mittlerweile Trainer des LASK. „Daher können wir uns auf einen ähnlichen Spielstil wie in Hartberg einstellen“, sagt Gernot Messner vor dem heutigen Duell des Aufsteigers in Linz (17 Uhr). Der GAK-Trainer meint: „Man hat schon im ersten Spiel von Schopp mit dem LASK bei Blau-Weiß Linz gesehen, wie sie spielen wollen. Aber die Automatismen sind wahrscheinlich noch nicht so da wie in Hartberg.“