Auch im sechsten Anlauf hat es nicht sollen sein mit dem ersten Bundesliga-Sieg des GAK nach über 17 Jahren. Dabei drückten die Rotjacken in der Schlussphase des Heimspiels gegen Altach auf den Siegtreffer, allein der Ball wollte nicht ins Tor – Joker Daniel Maderner vergab ebenso (90.) wie Christian Lichtenberger in der Nachspielzeit, der zuvor noch für den 1:1-Ausgleich gesorgt hatte. So blieb es am Ende zwar bei nur zwei Niederlagen aus sechs Spielen, mit dem vierten Remis konnte der Unentschieden-Kaiser der Liga aber weiter nicht mehr Abstand zwischen sich und das Tabellenende bringen.