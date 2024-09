Es waren bange Minuten: Sturms Abwehrchef Gregory Wüthrich kam beim Champions-League-Auswärtsspiel gegen Brest (1:2) nach einem Luftduell unglücklich auf, das Knie wurde in eine unnatürliche Richtung gedrückt. Der Schweizer musste ausgetauscht werden und das Schlimmste war zu befürchten. Nun gibt es zumindest leichte Entwarnung.

Die Kreuzbänder des Schweizer Teamspielers sind in Ordnung, eine Verletzung der Kapsel-Band-Strukturen wurde jedoch diagnostiziert. Wüthrich wird mehrere Wochen ausfallen, eine OP ist nicht notwendig. „Der Schock saß gestern bei uns allen, sowohl in der Mannschaft als auch im Betreuerteam, tief und jeder fühlte mit Gregy. Diese – den Umständen entsprechend – positive Nachricht freut uns, auch wenn uns Gregy natürlich trotzdem eine Zeit lang fehlen wird, was sportlich schmerzt und uns in dieser Zeit einen wichtigen Leader unserer Mannschaft kostet“, sagt Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.