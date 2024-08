Thomas Pöck: Full Circle

Interview. Quasi über Nacht erfüllte sich der NHL-Traum von Thomas Pöck, dann folgten harte Jahre zwischen der besten Liga der Welt und der Knochenmühle AHL. Seine Karriere beendete er nach Stationen in der Schweiz und Schweden dann wieder in der Heimat. Heute lebt der ehemalige KAC-Kapitän mit seiner Familie erneut in den USA.