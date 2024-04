Interview. Die Wurzeln in Kärnten, das Herz im Ländle, die Karriere in Tirol – Heimo Lindner begeisterte die Fans mit spektakulären Toren und zahlreichen Härteeinlagen. Hinter der harten Schale des heutigen Handball-Managers des HC Hard steckt ein sensibler Geist, der allerdings (vorerst) mit dem Eishockey abgeschlossen hat.

Harter Kern, sensibel, zu- und umgänglich abseits des Eises. Heimo Lindner hat in seiner Karriere viel erlebt, blieb am Ende in Vorarlberg „picken“ und geht in der Sportwelt neue Wege. Und erzählt das und viel mehr den beiden ewigen Studenten Martin Quendler und Stefan Jäger in der neuesten Augabe von „Eiskalt - der Sportpodcast“.

