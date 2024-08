Es kommt leider viel zu selten vor, dass der Raiffeisen Sportpark in der Grazer Hüttenbrennergasse aus allen Nähten platzt. Am Sonntag (ab 12 Uhr) werden aber bis zu 3000 Menschen erwartet, wenn die Dodgeball-Weltmeisterschaft in der steirischen Landeshauptstadt eröffnet wird. Von 11. bis 17. August kämpfen mehr als 1500 Athletinnen und Athleten in sechs Kategorien um die Weltmeistertitel. Warum ausgerechnet Graz als Hotspot der Dodgeball-Community auserkoren wurde? „Weil der Sportpark von allen möglichen Locations die mit Abstand beste war und wir in Graz auch sehr viel Unterstützung vom Sportamt bekommen“, sagt Daniel Malik. „Außerdem liegt Graz sehr zentral und ist eine schöne Stadt.“