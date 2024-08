Wie üblich landen die Spitzenmannschaften in Klagenfurt mit ihren gecharteten Maschinen. Anreise, Landung, Vorbereitung, das Spiel, Interviews, Abreise – alles am selben Tag. So war es in der Vergangenheit bei AC Milan, Real Madrid und diesen Plan hatte auch Paris St. Germain. Bei der Landung ihrer Maschine wurde jedoch Alarm ausgelöst. Durch die Landung soll sich beim Fahrwerk etwas entzündet haben, Rauch stieg auf. Das war zumindest zu beobachten.

Sofort rückte die Betriebsfeuerwehr des Flughafens Klagenfurt aus. Und auch im restlichen Stadtgebiet wurde Alarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte standen mit einem Großaufgebot vor Ort. „Plötzlich standen viele Feuerwehr-Autos und Löschwägen auf dem Rollfeld“, beschrieb ein Augenzeuge. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Wir halten Sie auf dem Laufenden!