Es dauert noch, ehe die Champions-League-Hymne für den SK Sturm ertönt. Frühestens am 17., spätestens aber am 19. September wird es soweit sein, wenn der Doublesieger erstmals seit 24 Jahren wieder in der Königsklasse antritt. Die Auslosung für die Ligaphase, in der die Grazer auf acht verschiedene Gegner treffen, erfolgt am 29. August. Ein möglicher Gegner: Paris Saint-Germain. Der französische Topklub ist im Teilnehmerfeld der Champions League nach Manchester City, Bayern München und Real Madrid – laut Klubkoeffizienten – der viertbeste Klub.

Schon heute (18.30 Uhr, ORF Sport+ live) trifft das Team von Trainer Christian Ilzer auf das Starensemble aus der französischen Hauptstadt. Gespielt wird, wie später in der Champions League auch, in Klagenfurt. Organisatorisch will man seitens der Schwarz-Weißen nichts dem Zufall überlassen, die Partie gilt als Probelauf für die (zumindest) vier Europacup-Heimspiele, die auf Sturm demnächst warten. Mehr als 20.000 Tickets wurden für das Testspiel bereits abgesetzt, in der Königsklasse werden dann noch ein paar tausend Fans mehr mit dabei sein – knapp 30.000 passen in die Arena am Wörthersee, die wohl zumindest gegen die Topklubs aus den ersten beiden Lostöpfen voll sein wird.

Während die Spieltagsverantwortlichen der Grazer heute also ein letztes Mal den Ernstfall proben, reist das Team rund um Gregory Wüthrich erst heute an. Auf das Abschlusstraining und der Übernachtung am Spielort wird – anders als dann im Herbst – verzichtet. Nach dem 0:1 im Bundesliga-Auftakt gegen Rapid am Sonntag hat das kommende Heimspiel (Sonntag, 17 Uhr) gegen Hartberg Priorität. Das Steirer-Derby ist so gut wie ausverkauft und auch personell lichtet sich das Virus-Lazarett. Das Medical Window am Montag wurde von einigen Akteuren genutzt und es geht weiter bergauf.

Wer spielt, wer fehlt?

Wer heute Abend für Sturm auf dem Spielfeld stehen wird, ist fraglich. Zumindest eine Halbzeit dürfte aber jeder Akteur im Einsatz sein. Wer aufseiten der Franzosen aktiv mitwirkt, ist ebenfalls nicht bekannt. Erst am Montag haben die letzten EM- und Copa America-Teilnehmer des Teams ihren Urlaub beendet und die erste Einheit absolviert. Darunter auch der brasilianische Kapitän Marquinhos, Frankreich-Star Ousmane Dembélé oder die Portugiesen Vitinha, Nuno Mendes und Goncalo Ramos. Auch hinter Spaniens Europameister Fabian Ruiz steht ein Fragezeichen. Sicher mit von der Partie sein werden unter anderem der Europameister von 2021, Gianluigi Donnarumma sowie der dreifache Champions-League-Sieger mit Real Madrid, Marco Asensio.

Wie groß der heutige Gegner ist, zeigt auch die Tatsache, dass das Spiel nicht nur im österreichischen Fernsehen übertragen wird. Auch in Frankreich, Korea, China, den USA, Nordafrika und im Mittleren Osten kann man live dabei sein. Am Rande der Olympischen Spiele in Paris hat Anfang der Woche übrigens auch NBA-Star Kevin Durant einen Abstecher zum PSG-Trainingszentrum gemacht und das Team sowie Präsident Nasser Al-Khelaifi und Trainer Luis Enrique besucht.

Der Glamourfaktor, er ist beim heutigen Duell zwischen Sturm und den Franzosen auf jeden Fall gegeben, wenngleich es erst in etwas mehr als einem Monat so richtig ernst wird.