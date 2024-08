Das Testspiel SK Sturm Graz gegen Paris Saint Germain ist spätestens seit Anfang dieser Woche in aller Munde. Angepfiffen wird das Spiel Mittwoch um 18.30. Der Kartenverkauf läuft aber bereits seit Mitte Juli. Dementsprechend viele Karten haben die Grazer „Gastgeber“ auch schon verkauft. Die 20.000-Tickets - Marke wurde schon überschritten. Mit dem hochklassigen Test will sich „Schwarz-Weiß“ mit dem Klagenfurter Boden vertraut machen, auf dem sie auch die Spiele der Königsklasse bestreiten werden. Für Kurzentschlossene sind am Spieltag beim Wörtherseestadion die Kassen West und Süd geöffnet. Neben der Eintrittskarte müssen sich Fußballfans aber auch Gedanken über die Anreise zum Spektakel machen. Diese ist über die öffentlichen Verkehrsmittel stressfrei möglich.

Unkompliziert und schnell zum Stadion

Ausgehend vom Minimundus über Minimundus Park&Ride und den Autobahnparkplatz A2 fährt der Shuttlebus bis zur Haltestelle beim Stadion in der Zaungasse. Bereits drei Stunden vor dem Spiel startet der öffentliche Pendelverkehr, also von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr kann man im fünf bis sieben Minuten-Takt zusteigen. Wer sich für eine private Anreise mit dem PKW entscheidet, kann beim Minimundus oder beim Wörtherseestadion parken. Wichtige Information: der Verkehr verläuft über eine Einbahnregelung von West nach Ost am Südring. Mit dem Auto wird eine frühe Zufahrt empfohlen, um möglichen Verkehrsverzögerungen zu entgehen. Nach dem Spiel kann man im Zeitraum von 20.15 bis 22 Uhr zurück nach Hause oder zu den Parkplätzen gelangen. Hier fährt der Shuttlebus von der Haltestelle in der Zaungasse beim Stadion über den Minimundus, Minimundus Park&Ride bis zum Autobahnparkplatz A2 im zwei bis drei Minuten-Takt.