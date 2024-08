Im Klagenfurter Wörtherseestadion kommt es am Mittwoch zu einem hochwertigen Test für den SK Sturm Graz. Der Gegner: Kein geringerer als Paris Saint Germain. Die mit Stars gespickte Elf aus Paris rund um Weltmeister Ousmane Dembele bringt knapp eine Milliarde Euro Marktwert auf das Kaderblatt. Zu dieser beachtlichen Summe steuert Xavi Simmons mit rund 80 Millionen Euro einen wesentlichen Teil zu dieser Zahl bei. Die Pariser sind der amtierende französische Meister und scheiterten im Champions League-Halbfinale nur knapp an Borussia Dortmund. Trainer Luis Enrique kann neben Simmons und Dembele aber auch auf weitere Stars wie den Europameister Fabian Ruiz oder Italien-Kapitän Gianluigi Donnaruma zurückgreifen. Die Grazer, die im Vergleich dazu bei etwas über 76 Millionen Euro Marktwert liegen, testen hier wahrlich für den Ernstfall, da man am Wörthersee auch die Spiele in der Königsklasse bestreiten wird.

Die Vorfreude ist groß

Im Wörtherseestadion freut man sich bereits auf den Fußball-Leckerbissen. Sportpark Klagenfurt-Geschäftsführer Daniel Greiner rechnet mit einem großen Ansturm: „Wir erwarten um die 20.000 Fußballbegeisterte, die sich das Spiel ansehen wollen. Der Veranstalter ist Sturm Graz. Sie wollen sich mit dem Test ein Bild für die Champions League Spiele, die sie ja bei uns absolvieren werden, machen.“ Karten kann man auf der Internetseite des SK Sturm Graz, in allen SturmShops und im freien Verkauf erwerben. Am Spieltag sind die Kassen West und Süd geöffnet. Die Ticketpreise reichen von 15 Euro (Kat4, Fansektor, Rollstuhltickets) bis 29 Euro (Kat1). Der Anpfiff erfolgt am 7. August um 18:30.