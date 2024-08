Fußballeuropa hat nach Kärnten geblickt, als sich vor drei Jahren Real Madrid und AC Milan zum sommerlichen Kräftemessen in Klagenfurt getroffen haben. Die Italiener kehrten ein Jahr darauf fürs Trainingslager wieder zurück. In den Jahren davor waren unter anderem mit Chelsea (zweimal Trainingslager), Paris St. Germain (Supercup gegen Lyon), Bayern München (Testspiel), Schalke 04, Southampton oder Shakhtar Donetsk große Namen zu Gast. In den vergangenen Jahren sind die Namen etwas kleiner geworden. So standen heuer NK Osijek, FK Jablonec, Nyíregyháza Spartacus FC, HNK Rijeka, NK Kranj, Aris Limassol und der 1. FC Köln sowie Stammgast Udinese Calcio auf Kärntner Rasen.