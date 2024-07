Die heurige Ballhockeyliga kann schon vor der endgültigen Titelentscheidung auf eine denkwürdige Saison zurückblicken. Erstmals seit langem konnte die Meisterschaft wieder einmal aufgestockt werden. Die Nachwuchsarbeit des äußerst umtriebigen ASKÖ Villach machte sich bezahlt, er konnte nämlich auch ein „Farmteam“ in die Meisterschaft schicken. Zudem kamen die Ultras Spittal, die im Grunddurchgang wohl noch gröbere Probleme hatten, aber immerhin zwei Siege holten, in der Quali überraschend das Villacher Team Zehenthof aus dem Bewerb kegelten und im Halbfinale zumindest in Spiel eins auch den VAS ärgerten.