VAS Villach liegt in der Tabelle der Ballhockey-Meisterschaft weiterhin unangefochten an der Spitze. Mittlerweile haben die Draustädter den ersten Verfolger HSC Eagle Poggersdorf mit vier Zählern auf Distanz gehalten. Doch es bleibt für die Verfolger ein enges Rennen. Und mit einem klaren 6:3-Sieg von Askö Villach gegen Ultras Spittal bleibt auch der Villacher Stadtrivale in Lauerstellung.