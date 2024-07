Wohl nirgends florieren die sommerlichen Alternativen zum Eishockeysport so sehr, wie in Kärnten. Groß und Klein tummelt sich trotz hoher Temperaturen auf den Asphaltplätzen des Landes – so auch viele aktive und ehemalige Profi-Eishackler. Sei es beim Inlinehockey, wo in Steindorf sogar erstmals seit langem wieder ein großes Turnier, initiiert von den Villacher Profis Felix Maxa, Alexander Schmidt und Christian Jennes, in Szene ging, oder eben beim Ballhockey.