Das Testspiel-Doppel des SK Sturm endete mit zwei Niederlagen. Die im ersten Match gegen den slowenischen Meister NK Domzale kassierten die Grazer in Tillmitsch ein 0:3, in der zweiten Begegnung gegen Ruch Lwiw aus der Ukraine in Gralla setzte es eine 1:4-Niederlage. Trainer Christian Ilzer gab alle derzeit im Training befindlichen Spieler Einsatzminute, mit Ausnahme von Gregory Wüthrich, der wegen leichter Sprunggelenks-Probleme geschont wurde.