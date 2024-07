Fußball-Meister Sturm Graz hat Luca Kronberger an Ligakonkurrent SCR Altach abgegeben. Der frühere U21-Teamspieler wechselte nach Auflösung seines Vertrages in Graz ablösefrei nach Vorarlberg. Der Offensivmann setzte sich seit seinem Wechsel im Wintertransferfenster 2021/22 bei Sturm nicht durch, zuletzt spielte der 22-Jährige leihweise für WSG Tirol (drei Tore). In Altach unterschrieb der gebürtige Pongauer einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Salzburg einigte sich indes mit dem deutschen Außenverteidiger Kilian Ludewig auf eine einvernehmliche Auflösung des Kontrakts. Der 24-Jährige war in den vergangenen Saisonen an diverse Clubs verliehen.

Mariella El Sherif wechselt nach Deutschland © GEPA pictures

Auch Torfrau Mariella El Sherif verlässt nach neun Jahren den SK Sturm und wechselt in die deutsche Fußball-Bundesliga zu Aufsteiger Carl Zeiss Jena. Das gaben die Grazer am Freitag bekannt. Die ÖFB-Nationalteamspielerin, die auch im Aufgebot für die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Deutschland steht, wurde jüngst zur Torfrau der Saison 2023/24 in Österreichs höchster Spielklasse ausgezeichnet.