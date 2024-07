Seit wenigen Tagen kursierte das Gerücht, wonach der SK Sturm die Fühler nach Lovro Zvonarek ausgestreckt haben soll. Nun ist der Transfer durch. Der Offensivspieler wechselt ein Jahr leihweise vom FC Bayern zu den Schwarz-Weißen.

Der 19-Jährige feierte am 27. Jänner 2024 sein Pflichtspiel-Debüt für die Profis des deutschen Rekordmeisters. Sein erstes Bundesliga-Tor erzielte er bei seinem ersten Startelf-Einsatz am 12. Mai gegen Wolfsburg. Nun soll er beim österreichischen Doublesieger national, aber auch international Spielpraxis sammeln. „Der SK Sturm ist ein Top-Verein in Österreich und spielt in dieser Saison in der Champions League – ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Die Gespräche mit Andreas Schicker und Christian Ilzer waren richtig gut, ich kann es kaum erwarten, in Graz loszulegen“, sagt der Neuzugang.