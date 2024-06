Die Sorgen waren nach dem Nasenbeinbruch von Kylian Mbappé im Spiel gegen Österreich groß: Der französische Superstar, der harte Bekanntschaft mit der Schulter von Kevin Danso gemacht hatte, drohte wegen eine notwendigen Operation auszufallen. Nicht nur für ein Spiel, sondern auch für die gesamte EM. Der 25-Jährige selbst machte sich aber schon am Tag danach auf die Suche nach einer Maske, befragte via „X“ da auch seine Fans, die zahlreiche Vorschläge einbrachten. Am Mittwoch, nur zwei Tage nach dem Vorfall, trainierte er bereits wieder individuell (siehe Video unten). Und nun scheint klar: Mbappé ist bereits für die Freitag-Partie gegen die Niederlande (Ankick: 21 Uhr, hier geht es zum Livecenter der Euro) wieder einsatzbereit.

„Es geht in die richtige Richtung. Wir werden dafür sorgen, dass er zur Verfügung steht“, sagte Frankreichs Trainer Didier Deschamps bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Demnach ist die Schwellung bereits abgeklungen, beim Training mit der Mannschaft zeigte Mbappé auch das Modell der Maske, für die er sich offenbar entschieden hat: Passend zur „L‘Équipe Tricolore“ ist die Maske dreifärbig blau-weiß-rot, erinnert an eine Skibrille ohne Brillenglas und hat den gallischen Hahn ebenso wie seine Initialen aufgemalt.

„Es geht ihm sehr gut“, betonte auch Offensivkollege Antoine Griezmann. Die Schwellung durch den Nasenbeinbruch sei etwas zurückgegangen, sagte der 33-Jährige kurz vor Deschamps Ausführungen. Man werde bis zum letzten Moment warten, es werde davon abhängen, wie sich Mbappé fühle, schränkte Griezmann da noch ein.