Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“, heißt es so schön. Den Schaden hatte Kylian Mbappé im Spiel gegen Österreich körperlich jedenfalls. Die Bekanntschaft seiner Nase mit der Schulter von Kevin Danso endete in diesem Fall mit einer klaren Niederlage für den französischen Top-Star. Der schien es aber trotz der Diagnose „Nasenbeinbruch“ locker zu nehmen. „Ideen für eine Maske“, schrieb Mbappé auf „X“ und einem lachenden Smiley, in dem wohl auch das Bewusstsein zum Ausdruck kam: Will er bei der Euro weiterspielen, geht das nur mit Gesichtsmaske.

Ein Aufruf, der den Ausdruck „viral gehen“ wohl durchaus verdient hatte. Denn bis Dienstagnachmittag hatten bereits knapp 40 Millionen User den Post gesehen, knapp 500.000 mit „Gefällt mir“ markiert und mehr als 18.000 kommentiert. Die Fülle der Maskenideen war dementsprechend vielfältig. Größter Favorit: Kylian Mbappé, dem vor allem in Gamer-Kreisen schon immer eine Ähnlichkeit mit „Donatello“, einem der Ninja Heroes, nachgesagt wurde, solle doch auch mit Ninja Turtle Maske spielen. Oder: Seine Maske erinnert an die Augenmaske von Batman-Kompagnon Robin oder auch dessen Widersacher in „The Dark Knight Rises“, als „Hulk“ oder mit einer Maske, wie sie Wrestling-Helden benützen.

