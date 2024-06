2021 war es noch eine Halbfinalpartie gewesen, diesmal trafen England und Dänemark schon in der Vorrunde aufeinander. Eine Partie, die für viel Glanz auch auf der Tribüne sorgte - sogar royalen: Denn vor dem Spiel wechselten auch der Prince of Wales, Kronprinz William (der ohne Familie und der an Krebs erkrankten Gemahlin Kate erschienen war) und Dänemarks König Frederik X., der mit Tochter Prinzessin Isabella angereist war, ein paar Worte. Sie waren natürlich das Zentrum des Interesses. Dagegen blieb ein nahezu königlicher Musiker beinahe unerkannt: Ed Sheeran, der im Normalfall selbst Stadien dieser Größe füllt, war auch angereist, um sich das Spiel zu geben. Er, wie es sich gehört, im englischen Team-Trikot.

Und: Natürlich waren auch die Familien der Spieler in Frankfurt dabei. Im Folgenden ein paar Bilder aus dem Waldstadion in Frankfurt: