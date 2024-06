Nicht alle Stadionbesucher verhielten sich beim EM-Match zwischen Österreich und Frankreich am vergangenen Montag in Düsseldorf regelkonform, was den heimischen Fußballverband durchaus teuer zu stehen kommt. Wie ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer am Donnerstag bestätigte, flogen offenbar wegen unliebsamer Schiedsrichter-Entscheidungen mehr als 50 von erbosten österreichischen Anhängern geworfene Bierbecher in Richtung des französischen Fansektors.

Die Disziplinar-Kommssion der UEFA reagierte umgehend und verdonnerte den ÖFB in einem Blitzverfahren zu einer doch sehr empfindlichen Geldstrafe in Höhe von beinahe 60.000 Euro. „Das zieht Geld aus dem Fußball raus“, meinte Hollerer, der an die EM-Besucher appelliert, solche Aktionen künftig tunlichst zu unterlassen. Der Verband behalte sich zudem Schadenersatzzahlungen vor, sollte es gelingen, die Becherwerfer auszuforschen.