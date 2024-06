Es hat nicht sollen sein

So kommt es einem vor, ganz kurz nach dem Auftaktspiel der ÖFB Elf gegen Mbappe und Co. Der Spanier Manzano, in der eigenen Liga nicht unumstritten, war Spielleiter bei der letzten Niederlage von Rangnicks Truppe beim 2:3 gegen Belgien. Auch im gestrigen Duell bekleckerte er sich aus österreichischer Sicht nicht immer mit Ruhm. Mehr dazu, zu den Toren und den wichtigsten Szenen des Abends in der neuen, direkt nach dem Spiel aufgenommenen Folge abgestaubt!, dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung. Überall wo es Podcasts gibt!

