Authentizität, Emotion und Professionalität. Drei Eigenschaften, die den heutigen Gast bei abgestaubt - dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung wohl am besten beschreiben. Gnadenlos ehrlich wäre wohl ein weiteres passendes. Was Stefan Maierhofer, nach seinem Karriereende 2023 über Disziplin bei den Jungen, Professionalität bei den Stars und die Todesgruppe seiner früheren ÖFB Kollegen denkt, gibt es in der neuen Folge- ab jetzt überall verfügbar, wo es Podcasts gibt.

SPOTIFY: #33 - „Major“ Stefan Maierhofer - „Süle isst zu gern Kebap“

APPLE: #33 - „Major“ Stefan Maierhofer - „Süle isst zu gern Kebap“

SIMPLECAST: #33 - „Major“ Stefan Maierhofer - „Süle isst zu gern Kebap“