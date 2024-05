Große Champions League Nächte in Graz waren es, die Mario Haas vor 25 Jahren als Torjäger mitgeprägt hat. Wie sehr es schmerzt, dass die möglichen Heimspiele in der Königsklasse in der nächsten Saison nicht in Graz stattfinden, was Ivica Osim besonders gemacht hat und ob der Trainerposten bei den Profis für ihn wirklich abgehakt ist, erzählt er in der neuesten Folge von abgestaubt! Dem Fußballpodcast der kleinen Zeitung. Jetzt überall wo es Podcasts gibt.

SPOTIFY: #31 - Der Bomber Mario Haas - „Zuerst brauchen WIR ein Stadion“

Apple Podcasts: #31 - Der Bomber Mario Haas - „Zuerst brauchen WIR ein Stadion“

SIMPLECAST: #31 - Der Bomber Mario Haas - „Zuerst brauchen WIR ein Stadion“