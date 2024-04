TV-Analyst und Experte Marko Stanković hat in seiner Karriere viel erlebt. 17 Jahre Profifußball mit Erfolgen, Niederlagen, dem letzten Meistertitel vor 11 Jahren Salzburger Dominanz, und vielem mehr. Warum ihm sein heutiger Job an der Analysetafel lieber ist als der auf dem Rasen und wie es ist, während Corona in der indischen Super League zu spielen, verrät er in der heutigen Folge von abgestaubt!

„Hosiner hat das Tor aus dem Bus getroffen“

Auf die Frage wie es möglich ist, dass in über 10 Jahren keine Mannschaft außer Salzburg in der Lage ist österreichischer Meister zu werden, antwortet der Steirer recht deutlich. „Es braucht eine absolut perfekte Saison, es darf nichts schiefgehen.“

„Beruflich über Fußball reden zu dürfen gefällt mir fast besser als das Spielen“

In seiner Aufgabe als Analyst und Experte für Bundesliga und Champions League geht er voll auf. Was ihm daran taugt, warum Salzburg ständig Meister wird und warum man bei kämpfenden Kobras neben dem Spielfeld nicht selbst eingreifen soll, gibt es in der neuen Folge von abgestaubt, dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung zu hören. Überall, wo es Podcasts gibt.

SPOTIFY: #25 - Marko Stanković - „Auf einmal kämpfen 2 Kobras neben mir“

Apple Podcasts: #25 - Marko Stanković - „Auf einmal kämpfen 2 Kobras neben mir“

Simplecast: #25 - Marko Stanković - „Auf einmal kämpfen 2 Kobras neben mir“