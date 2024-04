Am Sonntag gegen Suárez, Busquets, Alba & Co.

Drei Stunden südlich seiner neuen Heimat traf Hannes Wolf aus Graz vergangen Sonntag in Fort Lauderdale, Florida auf Lionel Messis Inter Miami. Die wie gewohnt in Pink angetretenen, von David Beckham handverlesenen Superstars mussten verletzungsbedingt zwar auf den argentinischen Weltmeisterkapitän verzichten, die Mannschaftsaufstellung las sich nichtsdestotrotz wie ein Barcelona Kader aus 2015. Gegen solche Namen zu spielen ist das Ziel eines jeden, der dem runden Leder hinterherjagt. Hannes Wolf wagte nach Salzburg, Leipzig und zuletzt Swansea den Schritt in eine vermeintlich schwächere Liga.

Was in der MLS anders ist, als man denkt, welche Klischees sich für ihn im Big Apple bestätigt haben und wie es zum Wechsel in die USA gekommen ist, erzählt er Max und Fö in der neuen Folge von „abgestaubt“ dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung.

Zur Folge mit Hannes Wolf auf Spotify:

#24 - Hannes Wolf - NYFC: „Ich wollte einfach weg aus Europa“

Zur Folge mit Hannes Wolf auf Simplecast:

#24 - Hannes Wolf - NYFC: „Ich wollte einfach weg aus Europa“

Zur Folge mit Hannes Wolf auf Apple Podcasts:

#24 - Hannes Wolf - NYFC: „Ich wollte einfach weg aus Europa“